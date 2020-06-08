بدولة عربية.. أب يقتل ابنه في ليلة زواجه

08 يونيو 2020 - 09:43 ص

تحوَل حفل زفاف لأحد الشبان العراقيين في مدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك، إلى مأتم عقب قتل والد العريس نجله بطريق الخطأ.









وقُتِل العريس إثر إقدام والده على إطلاق الرصاص في حفل زفافه تعبيرا عن الفرح الذي انقلب فجأة إلى مأساة بعد أن أصابته إحدى الرصاصات بالخطأ في منطقة الصدر، بالإضافة إلى إصابة 3 أطفال كانوا متواجدين في الحفل بجروح، حسب وسائل إعلام محلية.









ووقع الحادث مساء الأحد، ونقلت جثة العريس إلى دائرة الطب العدلي، في حين نُقِل الأطفال المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.









وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الوالد للتحقيق معه ومن ثم إحالته إلى القضاء.







