  • الإثنين 08 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:08 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نشأت الديهي

الديهي: هذا هو الإنذار الأخير من السيسي

عمرو أديب

"بتشرب سجاير".. تحرج ضيف "أديب"علي الهواء

معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية

معتز عبد الفتاح : الدولة ما بتهزرش

كورونا

3 شروط لتبرع ببلازما الدم لعلاج مصابي كورونا

بطاقات التموين

بـ"10 ملايين بطاقة"..التموين تزف خبر سار للمواطنين

جثة

بدولة عربية.. أب يقتل ابنه في ليلة زواجه

أديب وهشام عباس

ظهور مفاجئ لهشام عباس من البلكونة.. ورد فعل غريب لأديب

ارشيفية

بشري سارة.. هذه الدولة ترفع جميع الإجراءات والقيود الاحترازية

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان

تفاصيل صادمة تكشفها التحقيقات عن مقتل شيخ قبيلة " قحطان"

بدولة عربية.. أب يقتل ابنه في ليلة زواجه

عرب وعالم

جثة
جثة
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

ظهور أتباع "النبي نوبل" في احتجاجات أمريكا.. طائفة بدولة عربية

#

بدولة عربية.. طفل يقتل والده متعمدا ويهرب

#

أخفاها في حقيبة .. شاب يقطع جسد صديقته بدولة عربية

#

حفل فاضح بين شباب وفتيات في رمضان بدولة عربية

العراق

قتل

جثة

اب

ابن

      
تحوَل حفل زفاف لأحد الشبان العراقيين في مدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك، إلى مأتم عقب قتل والد العريس نجله بطريق الخطأ.


وقُتِل العريس إثر إقدام والده على إطلاق الرصاص في حفل زفافه تعبيرا عن الفرح الذي انقلب فجأة إلى مأساة بعد أن أصابته إحدى الرصاصات بالخطأ في منطقة الصدر، بالإضافة إلى إصابة 3 أطفال كانوا متواجدين في الحفل بجروح، حسب وسائل إعلام محلية.


ووقع الحادث مساء الأحد، ونقلت جثة العريس إلى دائرة الطب العدلي، في حين نُقِل الأطفال المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.


وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الوالد للتحقيق معه ومن ثم إحالته إلى القضاء.


ويُعتبر إطلاق الرصاص الحي في الأعراس والمناسبات المختلفة ظاهرة لدى شريحة واسعة من العراقيين في محافظات البلاد المختلفة، إذ يحرصون على إحياء هذه الظاهرة في مناسبات الفرح والحزن، بالرغم من تكرار حوادث القتل التي يتسبب بها هذا الرصاص الطائش.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نتنياهو: واشنطن لم تعط الضوء الأخضر لتطبيق خطة الضم
» بشرى سارة بشأن قرار وقف تراخيص البناء
» الأهلي يؤجل تعديل عقود لاعبيه
» شاهد.. فنان شهير ينعى والدته بعبارات مؤثرة
» أنباء حول إصابة شيرين و طفلتيها بكورونا
» بشري سارة.. هذه الدولة ترفع جميع الإجراءات والقيود الاحترازية
» الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» تفاصيل صادمة تكشفها التحقيقات عن مقتل شيخ قبيلة " قحطان"
» نجم الزمالك ينتصر لـ أبو تريكة: من أفضل 4 شوفتهم بيلعبوا
» إبراهيم سعيد يحرج حسام عاشور وينتصر لإدارة الأهلي
» تعرف على العمر الحقيقي لـ"هالة فاخر"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية