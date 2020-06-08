  • الإثنين 08 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير المالية

"لسه مخلصوش".. رد وزير المالية علي سؤال إعلامي له علي الهواء

أحمد الشيخ يرفض الانتقال إلى المصري البورسعيدي

«الشيخ» يدق أبواب «بيراميدز»

محمد صلاح

شكوك حول مشاركة "صلاح" أمام إيفرتون

الخطيب

مذيع"نفسنة" يعلن إصابته بكورونا بطريقة غريبة

اعلاميون مصابون بـ" كورونا"

العدوى للجميع.. إصابة 10 إعلاميين بفيروس" كورونا"

مفتي الجمهورية السابق علي جمعة

3 مدن مستجابة الدعاء .. تعرف عليها

الدكتور محمود سامي الطبيب الذي فقد بصره

عتاب مؤثر بين الطبيب الذي فقد بصره وزوجته..شاهد التفاصيل

رجاء الجداوي

معلومة تنشر لأول مرة وتكشف الحقيقة بمرض الجداوي

السفيرة نبيلة مكرم

وزيرة الهجرة للعالقين بالخارج: اللي عايز يرجع هنرجعه

ارشيف

أسامة خليل يصدم الأهلي فى هذا الأمر

الثلاثاء.. مؤتمر صحفي للأزهر لتوضيح إجراءات امتحانات الثانوية

الحياة السياسية

الثلاثاء.. فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية الأزهرية
الثلاثاء.. فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية الأزهرية
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

قرارات مهمة جديدة لوزير التعليم عن امتحانات الثانوية العامة

#

رئيس البرلمان يحسم الجدل حول امتحانات الثانوية العامة

#

معلومة مهمة من "تعليم البرلمان" بشأن امتحانات الثانوية العامة

#

تعليم النواب ترفض تأجيل امتحانات الثانوية العامة

مؤتمر صحفي

الأزهر

الثانوية الازهرية

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر،  عقد مؤتمر صحفي (أونلاين) غدا الثلاثاء، لتوضيح كل الأمور المتعلقة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والإجراءات الاحترازية المشددة التي يتخذها الأزهر للحفاظ على سلامة الطلاب وكل القائمين على الامتحانات.
وبعث وكيل الأزهر برسالة طمأنة من الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر، لكل الطلاب وأولياء الأمور، مشددا على أن عملية تعقيم اللجان والمعاهد الأزهرية التي ستعقد بها الامتحانات سيكون بشكل مكثف، وسيكون هناك 12 طالبًا بحد أقصى داخل اللجنة، وسيتم تسليم كل أدوات ومواد التعقيم للجان الامتحانات بشكل دوري لرفع مستوى الحماية داخل اللجان.


وأكد وكيل الأزهر أن الطلاب أمانة في رقاب الأزهر وسيتم اتخاذ كل الإجراءات التي تسهل عملية الامتحانات، والالتزام بشكل صارم بكل التدابير والمعايير الخاصة بحماية وتعقيم اللجان للحماية من فيروس كورونا، وأن هناك غرف عمليات ستتولى المتابعة لحظة بلحظة مع مختلف اللجان على مستوى الجمهورية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بدولة عربية.. القبض علي سيدة محكوم عليها بـ 1277 سنة سجن
» قرارات مهمة جديدة لوزير التعليم عن امتحانات الثانوية العامة
» الثلاثاء.. مؤتمر صحفي للأزهر لتوضيح إجراءات امتحانات الثانوية
» نتنياهو: واشنطن لم تعط الضوء الأخضر لتطبيق خطة الضم
» بشرى سارة بشأن قرار وقف تراخيص البناء
» الأهلي يؤجل تعديل عقود لاعبيه
» شاهد.. فنان شهير ينعى والدته بعبارات مؤثرة
» أنباء حول إصابة شيرين و طفلتيها بكورونا
» بشرى سارة.. هذه الدولة ترفع جميع الإجراءات والقيود الاحترازية
» الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» تفاصيل صادمة تكشفها التحقيقات عن مقتل شيخ قبيلة " قحطان"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية