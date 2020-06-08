مستشار رئيس الجمهورية: هذا موعد طرح أول لقاح لكورونا

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الدكتور محمد عوض تاج الدين
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متابعات - الدويني فولي

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رئيس الجمهورية

مستشار

فيروس كورونا

عوض تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين،مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن أن أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته لعلاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، سيكون متاحًا في الأسواق خلال سبتمبر المقبل.
وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أنه تم بدء استخدام عقار «هيدروكسي كلوريكين» بعد نشر بحث إحصائي غير مدقق عن العقار في إحدى المجلات البريطانية بشأن استخدام بعض المناطق له.
وأوضح أنه تم إجراء تجربة للعقار على 15 ألف مريض بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الهيدروكسي كلوريكين أثبت نجاحه بصورة إيجابية كبيرة على عدد كبير من الحالات.

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