مستشار رئيس الجمهورية: هذا موعد طرح أول لقاح لكورونا

08 يونيو 2020 - 10:17 ص

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين،مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن أن أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته لعلاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، سيكون متاحًا في الأسواق خلال سبتمبر المقبل.





وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أنه تم بدء استخدام عقار «هيدروكسي كلوريكين» بعد نشر بحث إحصائي غير مدقق عن العقار في إحدى المجلات البريطانية بشأن استخدام بعض المناطق له.