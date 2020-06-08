» قرارات مهمة جديدة لوزير التعليم عن امتحانات الثانوية العامة

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وزير اتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن الإجراءات  التي سيتم اتخاذها تجاه امتحانات الثانوية العامة هذا العام والتي تمنح الطالب والمراقب الأمان الكامل أثناء أداء الامتحان وأثناء التصحيح .

وأشار الوزير إلي أن هذا العام يؤدي 653 ألفا و389 طالبا الامتحانات في 56 ألفا و500 لجنة بعد توسيع اللجان ، إلي جانب أنه سيتم حذف المواد غير المضافة للمجموع وستعتبر كواجب منزلي يقوم الطالب بحله في البيت ويسلمه اليوم التالي في المدرسة، كما سيتم توفير منصة "وية . نت" مجانية للمراجعة النهائية في كل المواد.

ومن أهم هذه الإجراءات التي نشرتها الوزارة علي صفحتها الرسمية :

1-  تخفيض عدد الطلاب في اللجنة ليصبح 11 طالبا أو اقل في الفصل، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير.

2-   سيبدأ الامتحان 10 صباحا والطلاب سيأتوا مبكرا ساعتين لإنهاء إجراءات الكشف والتعقيم.

3-  تعقيم جميع لجان امتحانات الثانوية العامة تعقيما استثنائيا بشكل متخصص.

4-   توفير 17 ألف كاشف حراري في جميع اللجان.

5-   تهوية كاملة للفصول.

6-  توزيع كمامات جديدة كل امتحان على الطلاب بمجموع 33 مليون كمامة.

7-  توفير قفازات للمصححين و المراقبين والمشرفين.

8-   توفير مطهرات و تعقيم كامل للمباني .

9-  يبدأ دخول الطلاب بالتنسيق مع وزارة الداخلية اعتبارا من الساعة 8 ولن يدخل أي طالب للجنة بعد الساعة 9 .

10-       توزيع الكمامات وإجراء المسح الحراري وارتداء معدات الوقاية شرط لدخول المبنى الدراسي إلى جانب الكشف عن أجهزة المحمول.

11-       سيتم تعقيم اللجان قبل و بعد الامتحان يوميا.

12-       السماح للتحرك للأدوار من 8:30 حسب اللوحات الإرشادية.

13-       في حالة التأكد من عدم الملائمة الصحية لأي طالب سنطلب سيارة إسعاف لهذا الطالب والتي ستكون موجودة عن الكنترول لعمل تقرير يثبت في محضر باللجنة وسيأخذ فرصته في الدور الثاني بالدرجة الفعلية الكاملة .

14-       في حالة وجود منطقة بها حجر صحي ولديها لجنة امتحان سيتم تأجيل الامتحان لطلاب اللجنة الموجودة في المنطقة للدور الثاني.

15-       توفير زائرة صحية أو طبيب في كل لجنة تحدد مدى الحاجة لوجود الطالب في اللجنة أو بقائه في حالة شعوره بأي إعراض.

16-       من يسمح له بدخول الدور الثاني لو رسب في الدور الثاني سيدخل امتحان إضافي سيتم عمله "هذا لمن يتعرض لأسباب قهرية فقط"،وننسق مع الدولة كلها ، و وزارة الداخلية شريك أساسي.

17-       مطبعة الشرطة ستطبع كراسات الامتحان و تقوم بعمل تحاليل طبية للقائمين على وضع الأسئلة ، وتعقيم صناديق الأسئلة.

18-       توفير طبيب في كل لجنة ، وتوفير سيارة إسعاف في كل كنترول.

19-       سنتيح للطلاب حضور الامتحان هذا العام أو التأجيل للعام القادم كمحاولة أولى .


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