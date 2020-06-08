وزير سعودي عن الإخوان: كاذبون كشف الله سترهم وفضحهم

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وزير الشئون الأسلامية

قال وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن ‏الكذب محرم ومن أسوأ المنكرات، مشيرا إلى أن من يكذب يعد رجلا سيئا.

وحذر وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممن يجاهر بالكذب ويدعي إليه، وكذلك يتلقى كذبه ويتبناها وينشرها بين الناس فيصدقه جهالهم، مشيرا إلى أن هؤلاء يتمثلون في إخوان الشياطين، مؤكدا أنهم نموذجاً كشف الله سترهم وفضحهم بين الخلائق، أباحوا قتل وأموال وأعراض المسلمين، وتعاونوا مع الأعداء لتدمير أوطانهم.


جاء ذلك خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: «‏الكذب محرم ومن أسوء المنكرات، والرجل السيئ هوالذي يكذب، وأسوء منه من جاهر به ودعى اليه، وأسوء منهما من يتلقى كذبه ويتبناه وينشره بين الناس فيصدقه جهالهم».


وأضاف آل الشيخ في تغريدته: «إخوان الشياطين نموذجاً كشف الله سترهم وفضحهم بين الخلائق، أباحو قتل وأموال وأعراض المسلمين، وتعاونوا مع الاعداء لتدمير أوطانهم».


واشتُهر حساب الوزير «آل الشيخ» على «تويتر» بكشف مخططات الجماعات الإرهابية، وفضح مؤامراتهم، إلى جانب الوضوح في بيان الموقف الشرعي في التعامل معهم، والتحذير من خطرهم على الدين والمجتمع.


وندد الوزير الشيخ، دائما بخطر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، واصفًا ممارساتهم بالشيطانية، كما وصفهم بأنهم «بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أي وسيلة من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين».


وأضاف الوزير أن «هذه الأعمال لهم تأتي في محاولة لسلب الحكم المستقر، وإبداله بحكمهم الإرهابي الدموي».

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