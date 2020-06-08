العدوى للجميع.. إصابة 10 إعلاميين بفيروس" كورونا"

08 يونيو 2020 - 11:07 ص

أعلن العديد من الإعلاميين الأيام الماضية عن إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد والذي لم يستثن أي فئة، وكانت آخر من أعلن عن إصابته هي الإعلامية "دينا زهرة" المذيعة بقناة "إكسترا نيوز"، والتي أعلنت عن إصابتها من خلال صفحتها الرسمية علي " إنستجرام" .

ومن الإعلاميين الذين سجلوا إصابتهم بالفيروس:

الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "المواجهة" بقناة " إكسترا نيوز ".

الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج " الحقيقة" بقناة " إكسترا نيوز".

الإعلامية ماثر المرصفي، مدير إذاعة الأخبار "راديو مصر".

المذيعة داليا أبو عمر، التي عملت بالعديد من القنوات التلفزيونية وتقدم حاليا برنامجها عبر موقع "يوتيوب".

الإعلامية دينا حويدق، مقدمة برنامج "its showtime " على قناة "cbc " .

الإعلامي أحمد الخطيب، مقدم برنامج "نفسنة" المعروض على قناة "القاهرة والناس".

الإعلامي الرياضي كريم رمزي، مقدم البرامج بقناة "أون تايم سبورت".

الإعلامي حسام حداد، مقدم برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة".

وكانت الإعلامية إلهام نمر أول المتعافيات من كورونا، حيث أعلن عبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير موقع المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، تعافيها من الفيروس بعد إعلان إصابتها قبل أسبوع.