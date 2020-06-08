» بدولة عربية.. القبض علي سيدة محكوم عليها بـ 1277 سنة سجن

أعلن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، أن المصالح المختصة ألقت القبض على امرأة، صادرة بشأنها 205 مناشير تفتيش وحكم بالسجن لمدة 1277 سنة.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها أمس الأحد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بتونس، تمكنت من إلقاء القبض على امرأة تبلغ من العمر 28 سنة وقاطنة بولاية منوبة.