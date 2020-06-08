  • الإثنين 08 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

خبر صادم "من اللجنة العلمية لكورونا" لفاقدي حاستي الشم والتذوق

وزيرة الصحة هالة زايد

وزيرة الصحة تزف بشري: نتجه لعودة للحياة الطبيعية بنسبة 100%

نقابة الأطباء

ارتفاع شهداء الأطباء بفيروس كورونا إلى 52

فايلر

"فايلر" يلعب بالنار مع الأهلى

استخراج "فوطتين" من بطن مريضة بعد 40 يومًا

سيدة يتخلى عنها زوجها بسبب كورونا: مكلتش بقالي يومين

سجن

أحكام بالمشدد لـ34 متهما في اقتحام قسم التبين

وزير المالية

"لسه مخلصوش".. رد وزير المالية علي سؤال إعلامي له علي الهواء

أحمد الشيخ يرفض الانتقال إلى المصري البورسعيدي

«الشيخ» يدق أبواب «بيراميدز»

محمد صلاح

شكوك حول مشاركة "صلاح" أمام إيفرتون

الخطيب

مذيع"نفسنة" يعلن إصابته بكورونا بطريقة غريبة

العناني : السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة

آخر الأخبار

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مليار دولار خسائر من تعليق رحلات الطيران

#

تصريحات نارية من "بن سلمان" ضد إيران

#

طلب إحاطة عاجل لوزير السياحة والآثار

#

وزير السياحة والآثار يكشف خطة تطوير الأهرامات

السياحة

الاثار

العنانى

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، أن مشروع قانون صندوق السياحة والآثار يهدف إلي دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل علي تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضاري وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.

وأوضح الوزير، أن الواقع العملي والفعلي أظهر عدم وجود مبرر حالي للإبقاء على الصناديق الحالية للسياحة والآثار منفردة ، فرؤى دمج الصناديق في صندوق واحد، مؤكدا علي أن هذا الصندوق ليس إنشاء لصندوق جديد.

 وأشار إلى إنه في إطار التوجه لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، فإن صندوق السياحة والآثار سوف يبحث عن المزيد من مصادر التمويل ليكون بمثابة "وعاء" لدعم هذا القطاع الهام والعمل علي تخصيص 50 ? من ميزانية الصندوق الجديد لإطلاق حملات دعائية دولية لتنشيط السياحة الوافدة إلى المقاصد المصرية المتنوعة حيث أن آخر حملة دولية كبيرة تم إطلاقها لتنشيط السياحة كانت بدأت عام 2010 وذلك لعدم وجود التمويل الكافي بصندوق السياحة الذي ينفق معظم ميزانيته علي تحفيز الطيران الوافد إلي مصر لدعم القطاع السياحي وذلك أسوة بمعظم الدول السياحية بالمنطقة، مؤكدا علي ضرورة القيام بحملة دعائية في أسرع وقت ممكن لإنقاذ هذا القطاع الاستراتيجي.

وخلال اجتماع اللجنة البرلمانية، أكد د.العناني أن هناك توازن في صرف ميزانية الصندوق بين قطاعي السياحة والآثار ولن يتم دعم قطاع علي حساب الآخر، فهما وجهان لعملة واحدة، حيث يخصص 50?? على الأقل من إيراد الصندوق الجديد للترويج والتنشيط السياحي.

وقد وافق أعضاء اللجان بصورة مبدئية علي مشروع قانون صندوق السياحة والآثار مع إجراء بعض التعديلات علي بعض البنود والصياغات والخاصة بمصادر التمويل.

 الجدير بالذكر أن القانون نص على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

ويضم فى عضويته كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عدداً من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق.

 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» في حالة إلغاءك "أورد" الطعام .. السجن ينتظرك
» تغريم 51 سائق بغرامات تصل إلي 255 ألف في الشرقية
» الكويت.. فتح المساجد لجميع الصلوات بدءا من الأربعاء
» الأهلي يسابق الزمن لتسويق الراحلين عن الفريق
» تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
» العناني : السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة
» بدولة عربية.. القبض علي سيدة محكوم عليها بـ 1277 سنة سجن
» قرارات مهمة جديدة لوزير التعليم عن امتحانات الثانوية العامة
» الثلاثاء.. مؤتمر صحفي للأزهر لتوضيح إجراءات امتحانات الثانوية
» نتنياهو: واشنطن لم تعط الضوء الأخضر لتطبيق خطة الضم
» بشرى سارة بشأن قرار وقف تراخيص البناء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية