» تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

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متابعات- أمينة عبد العال

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الخضروات

الفاكهة

البطيخ

البطاطس

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة حالة من الاستقرار وتوافر السلع اليوم الاثنين 8 يونيو و أن تباينت الأسعار حسب الأسواق التي تعرض فيها.

وسجت أسعار الخضروات اليوم:

 سجل كيلو الطماطم أسعار تتراوح ما بين 3.5 إلي 7 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البطاطس أسعار تتراوح ما بين  2.5 إلي  4 جنيه.

وسجل سعر كيلو البامية الخضراء أسعار تتراوح ما بين 18 إلي 25 جنيه.

وسجل سعر كيلو الخيار أسعار تتراوح مابين 4 إلي 6 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الملوخية أسعار تتراوح ما بين 5 إلي 7 جنيهات.

أما عن أسعار الفاكهة :

سجل كيلو الموز  10 جنيهات .

وسجل سعر البطيخة الواحد 40 جنيه.

وسجل سعر كيلو الكنتالوب 7 جنيه .

وسجل سعر كيلو الجوافة 7 جنيهات .



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