» الأهلي يسابق الزمن لتسويق الراحلين عن الفريق

08 يونيو 2020 - 12:24 م

يحاول مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، تسويق اللاعبين الغير مرغوب فيهم من قبل السويسرى رينه فايلر المدير الفنى للفريق.

ويأتي على رأس المرشحين للرحيل كل من صالح جمعة وجيرالدو دا كوستا، والمغربي وليد أزارو المعار إلى الاتفاق السعودي، وحسين السيد المعار إلى صفوف الصفاقسي التونسي.

ويرغب النادي الأهلي، في الحصول على العروض الخارجية لعدد من اللاعبين والذين خرجوا من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خوفًا من رحيلهم مجانًا.

وفتح أمير توفيق مدير التعاقدات، خطوط اتصال مع بعض الأندية الخارجية ووكلاء اللاعبين لجلب عروض للاعبين من أجل رحيلهم قبل بداية الموسم الجديد.