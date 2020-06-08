أحكام بالمشدد لـ34 متهما في اقتحام قسم التبين

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متابعات- محمد إبراهيم

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قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها في إعادة محاكمة 34 مُتهمًا في القضية رقم 2267 لسنة 2013 جنايات التبين، والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين".

وعاقبت المحكمة كلا من جمال عادل عبدالخالق، وصبحي قرني محمد، وحسام سعد، ومحمود عبدالغفار، ورجب عبدالغفار، محمد أبوزيد، ومحمد عبدالوهاب، وأيمن عبدالفتاح، ومحمد سعد أنور، ومحمد عبدالحميد، وعبدالرحمن أبوسريع، وأمين الهادي، بالسجن المشدد 15 عاما.

ومعاقبة كلا من محمود زين، وخالد عيد، وسيد أبو سريع، ومنصور أحمد، وربيع عبدااجوتاد، وعمرو سلامة، عبدالفضيل أحمد، وياسر محمد، وحازم محسن، ومحمد سعد، ومحمد جمعة، جمال ربيع، بالسجن المشدد 10 سنوات.

ومعاقبة كلا من سيد سعد، وأمد عبدالرحمن، وأحمد يسري، وأيمن ربيع، وإبراهيم يوسف، وخالد سمير، واسامة إبراهيم، وعلي أبو سريع، وإبراهيم فرج، وأحمد عكاشة، بالسجن المشدد 7 سنوات.

وإلزام المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه قيمة ما خربوه ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.


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