» الكويت.. فتح المساجد لجميع الصلوات بدءا من الأربعاء

08 يونيو 2020 - 12:56 م

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، اليوم الاثنين، السماح لجميع المصلين بالصلاة في المساجد أثناء وقت حظر التجول، والذي يبدأ من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحًا داخل الأحياء السكنية سيرًا على الأقدام.











ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي، أمس، قرارا وزاريا، يسمح بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة يوم الأربعاء المقبل، بدءًا من صلاة الظهر، وإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير، بدءًا من هذا الأسبوع للعاملين فيه فقط، على أن تبث الصلاة في تلفزيون الكويت.









وأكد العفاسي أنه أنه وزارة الأوقاف انتهت من كل الاستعدادات والتجهيزات وتعقيم كل المساجد في المحافظات الست في المناطق النموذجية من قبل وزارة الدفاع من أجل توفير الأجواء الصحية في بيوت الله وللحد من انتشار فيروس كورونا.









وأردف قائلا: كما قامت وزارة الأوقاف بتجهيز المساجد وفق الاشتراطات والتعليمات التي قررتها الجهات الصحية في البلاد وكذلك فتوى هيئة الإفتاء في الأوقاف.









وشدد على أن التعليمات الصادرة اكدت على ضرورة مراعاة الانتهاء من تعقيم تلك المساجد اولا قبل فتحها امام جمهور المصلين.









وكان مصدر أمني قد أكد لصحيفة الأنباء أن تعليمات سيتم تعميمها على قوات الأمن تقضي بالسماح للمصلين خلال الحظر بالذهاب للمساجد وقت الصلاة على الأقدام وليس بأي وسيلة أخرى، مشيرا إلى ان المصلين مطالبون بإخطار رجال الأمن بأنهم يتوجهون من وإلى المسجد وقت الصلاة.









وأشار المصدر إلى الضوابط المشددة التي صدر بها قرار الوزير العفاسي بفتح المسجد قبل الأذان بخمس دقائق وإغلاقه بعد الصلاة بعشر دقائق ويقوم العاملون في المسجد بتنظيم دخول وخروج المصلين، وكذلك وضع علامات تحدد مكان المصلين أثناء الصلاة حسب الاشتراطات الصحية (بما لا يقل عن متر ونصف بين كل مصل وآخر) وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين من المصلين.









كما اكدت على الضوابط المشددة التي صدر بها قرار الوزير العفاسي بفتح المسجد قبل الأذان بخمس دقائق وإغلاقه بعد الصلاة بعشر دقائق ويقوم العاملون في المسجد بتنظيم دخول وخروج المصلين، وكذلك وضع علامات تحدد مكان المصلين أثناء الصلاة حسب الاشتراطات الصحية (بما لا يقل عن متر ونصف بين كل مصل وآخر) وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين من المصلين.



