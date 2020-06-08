» تغريم 51 سائق بغرامات تصل إلي 255 ألف في الشرقية

متابعات- أمينة عبد العال
بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمنع تفشي فيروس " كورونا" والغرامات التي تم إقرارها لعدم ارتداء الكمامة والتي تتراوح قيمتها ما بين100 جنيه وحتى 5 آلاف جنيه تم ضبط 51 سائق مخالف للتعليمات وغير مرتدين الكمامات مما أوقعهم تحت طائلة القانون.
وتنوعت السيارات المخالف سائقيها ما بين ميكروباص وسيارات أجرة وسيارات رحلات وتاكسي وعداد و سرفيس بمدينة الزقازيق وتم تغريم السائقين حسب القرار الصادر، حسبما نشرت " الوفد".
جدير بالذكر أنه أصدر قرار من المحافظ برقم 5770 لسنة 2020 بتحصيل غرامات لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه من السائقين المخالفين.
عصر03:38 م
فجر
03:14
شروق
04:55
ظهر
11:59
عصر
15:38
مغرب
19:03
عشاء
20:33