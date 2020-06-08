"فايلر" يلعب بالنار مع الأهلى

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تسيطر حالة من الغموض والترقب داخل جدران النادى الأهلي بشأن استمرار السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

ويخشى مسئولو النادى من الرحيل المفاجئ لفايلر بنهاية الموسم الكروى الجارى بعد انتهاء مدة تعاقده.

وشهدت الأيام الماضية جلسات متعددة بين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وفايلر لحسم التعاقد وحسم جميع الملفات الخاصة بفريق الكرة إلا أن حتى هذه اللحظات لم يعلن الأهلى توصله إلى اتفاق مع مدربه بشأن البقاء مع الفريق.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن فايلر يمتلك عروضا قوية من الخليج وعلى رأسها نادى "الجزيرة الإماراتى" وهو السر وراء عدم تجديد تعاقده مع الأهلي حتى الآن رغم موافقة مسئولي الأحمر على كافة متطلباته .

وبدأت حالة من الخوف والقلق تفرض نفسها على مسئولي الأهلي من رحيل فايلر خاصة بعدما نجح فى خطف كل الأنظار إليه نتيجة العروض المميزة التى قدمها مع الأهلى ونجاحه فى تطوير أداء الفريق بشكل ملفت.


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