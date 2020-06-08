إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

08 يونيو 2020 - 02:20 م

قبلت محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة شمال القاهرة، استئناف المتهمة حنين حسام، صاحبة فيديوهات الاستعراض على تطبيق "TIK TOK "، التي طالبت فيه بأخلاء سبيلها، وأمرت بإخلاء سبيلها على ذمة القضية التى تحمل رقم 4917 لسنة 2020، جنح الساحل، التي طالبت خلالها فتيات قاصرات بالظهور في أوضاع معينة من داخل غرف نومهن، لتقاضي مبالغ مالية بالدولار الأميركي، وذلك بكفالة 10 آلاف جنيه.

وكشفت النيابة العامة، قائمة الاتهامات المنسوبة للمتهمة حنين حسام، التي أثارت الجدل حولها خلال الأيام الماضية، ومنها الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

كما أسند إليها اتهامات بارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائها على منافع مادية.