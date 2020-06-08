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تفاصيل صادمة لابتزاز طالبة لمعلمها بعد تصويره عاريا

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متابعات- أمينة عبد العال

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برج العرب

الإسكندرية

فيزياء

مدرس ثانوي

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بالإسكندرية عن تفاصيل صادمة في قضية ابتزاز طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية لمعلمها بعد تصويره عاريا ومساومته لعدم نشر الفيديو مقابل مبلغ مادي قيمته 100 ألف جنيه.

وبناء عليه أمرت النيابة بحبس الطالبة وعشيقها وسائق "توك توك" لمدة 45 يوم علي ذمة التحقيقات بعد توجيه العديد من التهم لهم ومنها " الاحتجاز تحت تهديد السلاح وهتك العرض بالقوة والابتزاز"، حيث قام المتهم الأول والثاني بإجباره علي خلع ملابسه وتصويره عاريا وقام المتهم الثالث بابتزازه.

وتعود بداية الأحداث إلي البلاغ الذي تقدم به "ر" مدرس فيزياء بمدرسة ثانوية في برج العرب يبلغ من العمر 55 عام ،  إلي مدير أمن الإسكندرية بقيام طالب وطالبة باحتجازه داخل شقة وتصويره عاريا تحت تهديد السلاح ثم مساومته بمبلغ 100 ألف جنيه مقابل عدم نشر الفيديو.

وقام الطالب 16 عام باستدراج المدرس إلي شقته بحجة إعطاءه درس في منزله ثم طلب منه خلع ملابسه تحت تهديد سلاح أبيض " مطواة" ثم ظهرت الفتاة  و صوره مع الفتاة وهو يلمسها ، ثم هددوه لمنحهم مبلغ 100 ألف جنيه حتى لا يقومون بنشر الفيديو علي أن يقتسما المبلغ معا، وبعد ذلك أعطي الطالب مقطع الفيديو لسائق توك توك 20 عام وطلب منه

أن يهدد المعلم نظير مبلغ 100 ألف جنيه أيضا.

 وبعد تقديم البلاغ والقبض علي المتهمين تم تفريغ الموبايلات وعثر بها علي مقاطع فيديو للطالبة والطالب معا لتثبت وجود علاقة بينهم و أمرت النيابة بحبسهم ورفض طلبات دفاع المتهمين لإخلاء سبيلهم بأي ضمانات وتم إخلاء سبيل المدرس بضمان محل إقامته.


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