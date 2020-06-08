» وفاة رئيس الأمراض المعدية بالحرس الوطني السعودي

08 يونيو 2020 - 03:19 م

أعلن الإعلامي السعودي سامي العثمان عن وفاة الدكتور عادل بن فهد عبدالعزيز العثمان رئيس الأمراض المعدية بالحرس الوطني .

وكشف العثمان أن ابن عمه الدكتور عادل العثمان قد توفي بعد إصابته بفيروس كورونا .

ووجه العثمان رسالة هامة لمتابعيه بضرورة تطبيق التباعد ولبس الكمامات وتطبيق الاجراءات الاحترازية .

وكان العثمان قد ظهر منذ عدة أيام في لقاء تلفزيوني ، محذراً من فيروس كورونا ، مشدداً على أهمية اتباع الاجراءات الاحترازية اللازمة .