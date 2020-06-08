  • الإثنين 08 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الصحة السعودية- كورونا

3369.. إصابات كورونا في السعودية تواصل الصعود

الشيخ مسفر القحطاني

تفاصيل وسبب ذبح الشيخ مسفر القحطاني داخل سيارته

حنين حسام

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

محمد شاكر وزير الكهرباء

«الكهرباء» تعلن خطة إعادة هيكلة الأسعار

حسام عاشور

«عاشور» يرفض العروض المحلية

كورونا

خبر صادم "من اللجنة العلمية لكورونا" لفاقدي حاستي الشم والتذوق

وزيرة الصحة هالة زايد

وزيرة الصحة تزف بشري: نتجه لعودة للحياة الطبيعية بنسبة 100%

نقابة الأطباء

ارتفاع شهداء الأطباء بفيروس كورونا إلى 52

فايلر

"فايلر" يلعب بالنار مع الأهلى

استخراج "فوطتين" من بطن مريضة بعد 40 يومًا

سيدة يتخلى عنها زوجها بسبب كورونا: مكلتش بقالي يومين

بـ"كورونا"..

وفاة رئيس الأمراض المعدية بالحرس الوطني السعودي

عرب وعالم

الطبيب الراحل
الطبيب الراحل
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

صدمة بالشارع السعودي بعد وفاة الإعلامي الشاب على حكمي

#

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن فيصل

#

أشهر طبيب في فرنسا يزف بشرى سارة للعالم بشأن كورونا

#

وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق "عبد الرحيم الكيب"

السعودية

وفاة

الحرس الوطني

أعلن الإعلامي السعودي سامي العثمان عن وفاة الدكتور عادل بن فهد عبدالعزيز العثمان رئيس الأمراض المعدية بالحرس الوطني .

وكشف العثمان أن ابن عمه الدكتور عادل العثمان قد توفي بعد إصابته بفيروس كورونا .

ووجه العثمان رسالة هامة لمتابعيه بضرورة تطبيق التباعد ولبس الكمامات وتطبيق الاجراءات الاحترازية .

وكان العثمان قد ظهر منذ عدة أيام في لقاء تلفزيوني ، محذراً من فيروس كورونا ، مشدداً على أهمية اتباع الاجراءات الاحترازية اللازمة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفاة رئيس الأمراض المعدية بالحرس الوطني السعودي
» في حالة إلغاءك "أورد" الطعام .. السجن ينتظرك
» تغريم 51 سائق بغرامات تصل إلي 255 ألف في الشرقية
» الكويت.. فتح المساجد لجميع الصلوات بدءا من الأربعاء
» الأهلي يسابق الزمن لتسويق الراحلين عن الفريق
» تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
» العناني : السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة
» بدولة عربية.. القبض علي سيدة محكوم عليها بـ 1277 سنة سجن
» قرارات مهمة جديدة لوزير التعليم عن امتحانات الثانوية العامة
» الثلاثاء.. مؤتمر صحفي للأزهر لتوضيح إجراءات امتحانات الثانوية
» نتنياهو: واشنطن لم تعط الضوء الأخضر لتطبيق خطة الضم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:03 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية