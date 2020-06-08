وزير المالية: اختفاء 130 مليار جنيه

08 يونيو 2020 - 04:08 م

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تداعيات أزمة فيروس كورونا على الصعيد الاقتصادي.



وقال الوزير إن ما يقرب من 130 مليار جنيه من الناتج المحلي "اختفت" بسبب تداعيات أزمة الفيروس.



وأشار إلى أن دول العالم في الوقت الحالي تتخذ مسلكها بإعادة فتح الاقتصاد مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدبير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.



وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن الدولة اتخذت إجراءات لدعم بعض القطاعات، وقرارات تخفيف الضرائب عن طريق التقسيط أو مد الآجل، وهناك مشروع قانون لمجلس النواب لرفع غرامات التأخير وفوائد التأخير وغيرها.



وأشار إلى أن دول العالم أجمع تمر بنفس الأزمة، والأزمة الحالية ألقت بتداعياتها على نتائج الإصلاح الاقتصادي التي تحققت، ولكننا نعمل على بناء دولة عافية وقوية للأجيال القادمة، في مجالات الصحة والتعليم والسكن والأمن ومستوى معيشة ملائم.

