  • الإثنين 08 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد صلاح

السادس عالميًا.. «صلاح» في صدارة الأغلى بهذا الرقم

الإفتاء: يجوز التعجيل بالزكاة للمتضررين من كورونا

الإفتاء عن "فتح القسطنطينية": لا علاقة لأردوغان به

الأزهر

الأزهر عن بيع "بلازما" المتعافين من كورونا: حرام

الدولار

انخفاض حاد في أسعار الصرف.. الجنيه يتفوق على الدولار

الأزهر

نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية غدًا

الصحة السعودية- كورونا

3369.. إصابات كورونا في السعودية تواصل الصعود

الشيخ مسفر القحطاني

تفاصيل وسبب ذبح الشيخ مسفر القحطاني داخل سيارته

حنين حسام

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

محمد شاكر وزير الكهرباء

«الكهرباء» تعلن خطة إعادة هيكلة الأسعار

حسام عاشور

«عاشور» يرفض العروض المحلية

حل نقابة الأطباء في الأردن

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

بالصور.. يبتلع شاحن هاتف للحصول على النشوة

#

تسجيل 19 إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا في الأردن

#

"الأطباء": 40 شهيدا من أعضاء النقابة في أزمة كورونا

#

قرار بغلق نقابة الأطباء ثلاثة أيام

كشفت وسائل إعلام أردنية، اليوم الاثنين، عن موافقة حكومة البلاد على حل نقابة الأطباء.

وذكرت أن الحكومة وافقت على حل مجلس نقابة الأطباء، وتعيين لجنة لممارسة صلاحياته ومهامه برئاسة وزير الصحة 
وعضوية عدد من المختصين.

وبحسب وسائل الإعلام فإن اللجنة تضم: "الدكتور محمد عبد رسول سليمان الطراونة من القطاع الخاص،
الدكتور محمد محمود عبد اللطيف البربراوي من قطاع الجامعات، الدكتور معاذ أحمد محمود عربيات من القطاع الخاص، الدكتور إبراهيم هاني عبد المجيد الزيود من وزارة الصحة، الدكتورة ميسم وعد عكروش من القطاع الخاص، الدكتور يلدار أمين محمود شفاقوج من وزارة الصحة، الدكتور عصام حمزة محمد سعيد الشريدة من القطاع الخاص، والدكتور شوقي صبحا ممثل مكتب النقابة في القدس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تفاصيل القبض على مدرب "داعش" في العراق
» الإفتاء عن "فتح القسطنطينية": لا علاقة لأردوغان به
» إصابة وزير بارز بـ"كورونا" في موريتانيا
» حل نقابة الأطباء في الأردن
» وفاة رئيس الأمراض المعدية بالحرس الوطني السعودي
» في حالة إلغاءك "أورد" الطعام .. السجن ينتظرك
» تغريم 51 سائق بغرامات تصل إلي 255 ألف في الشرقية
» الكويت.. فتح المساجد لجميع الصلوات بدءا من الأربعاء
» الأهلي يسابق الزمن لتسويق الراحلين عن الفريق
» تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
» العناني : السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:03 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية