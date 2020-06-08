نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية غدًا

أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والابتداءية وسنوات النقل، ستعلن غدًا الثلاثاء بعد الظهر فى تمام الساعة الواحدة.

وأوضح وكيل الأزهر، أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة، وطرق الحصول عليها، ونسب النجاح وغيرها في المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده غدا بالتزامن مع إعلان النتيجة، لاطلاع الطلاب وأولياء الأمور على آخر مستجدات امتحانات الثانوية الأزهرية.

كان المركز الإعلامي للأزهر، قد أعلن عن عقده مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا، (أونلاين) عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف.

وجاء ذلك لتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والإجراءات الاحترازية التي سيتخذها الأزهر الشريف خلال الامتحانات للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين وكافة القائمين على الامتحانات.