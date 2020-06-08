السادس عالميًا.. «صلاح» في صدارة الأغلى بهذا الرقم
الإفتاء عن "فتح القسطنطينية": لا علاقة لأردوغان به
الأزهر عن بيع "بلازما" المتعافين من كورونا: حرام
انخفاض حاد في أسعار الصرف.. الجنيه يتفوق على الدولار
نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية غدًا
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إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه
«الكهرباء» تعلن خطة إعادة هيكلة الأسعار
«عاشور» يرفض العروض المحلية
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