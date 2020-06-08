انخفاض حاد في أسعار الصرف.. الجنيه يتفوق على الدولار

08 يونيو 2020 - 04:56 م

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، تراجعًا حادًا في ختام التعاملات اليوم الاثنين، على عكس المتوقع حيث يتخذ مسارًا تصاعديًا منذ مايو الماضي.



وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنك قناة السويس حيث سجل 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع.



كما تراجع سعر الدولار قرشين في بنك القاهرة، حيث بلغ السعر 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع.



وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في البنك الأهلي المصري لتسجل 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.



وفي التجاري الدولي، تراجع الدولار قرشين حيث بلغ السعر 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع.



وفي بنك الإسكندرية انخفضت العملة قرشين أيضًا لتسجل 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع.



واستقر سعر الصرف في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.17 جنيه للشراء، و 16.27 جنيه للبيع.



كذلك ظل ثابتًا سعر الدولار في بنك البركة عند 16.03 جنيه للشراء، و 16.13 جنيه للبيع.

