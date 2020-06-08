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إصابة نجم ريال مدريد

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الطيب حسين

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نجم ريال مدريد مهدد بالسجن 12 عاما بسبب كورونا

أعلن نادي ريال مدريد، ثاني ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن مدافعه الدولي الإسباني ناتشو فرنانديز، يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن.

وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي "بعد الفحوصات التي أجريت على اللاعب ناتشو فرنانديز (...)، تم اكتشاف إصابة عضلية".

ولم يكشف النادي عن المدة المتوقعة لغياب اللاعب، والتي حددتها بعض وسائل الإعلام بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وتعتبر إصابة ناتشو، ضربة موجعة للريال في وقت يستعد فيه لاستئناف منافسات الدوري الإسباني المعلقة منذ ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، والمقررة الخميس المقبل مع تبقي 11 مرحلة تنتهي في 19 يوليو المقبل.

وبات ناتشو ثاني لاعب في صفوف الملكي يتعرض للإصابة منذ استئناف التدريبات في الثامن من مايو الماضي، بعد المهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش، الذي يعاني من كسر في كعب قدمه اليمنى.

ويعاود ريال مدريد منافسات الدوري التي يحتل فيها المركز الثاني بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر وحامل اللقب، بمواجهة ضيفه إيبار الأحد المقبل.


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