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فنانة شهيرة تعتدي على حلا شيحة بـ6 صفعات على وجهها

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حلا شيحة
حلا شيحة
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محمد فضل- متابعات

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اعتداء

يسرا

فنانة

حلا شيحة

كشفت الفنانة يسرا?، تفاصيل اعتدائها بالضرب على الفنانة حلا شيحة، في مشهد حقيقي? ضمن مسلسل "خيانة عهد"، الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الفائت، مشيرةً إلى أنها تأثرت بهذا المشهد وإندمجت في تقديم مشهد الانتقام، لدرجة أن المخرج قرر تصوير الصفعة على وجه حلا من أكثر من زاوية، وأشارت يسرا إلى أن حلا لم تبدِ إعتراضاً، على الرغم من أن الصفعات كانت قوية جدا.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم، تقديم لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أشارت يسرا إلى أنها لا تحب مشاهد العنف، إلا أن أحداث المسلسل تفرض هذا الأمر، وقالت :"مبحبش أضرب وكان لازم أضرب حلا بالقلم، وقولتلها هعمله مرة واحدة عشان ميتكررش ولكن كررنا المشهد 6 مرات، حتى يتمكن المخرج من الحصول على عدة زوايا للتصوير، ولم تبدِ حلا إعتراضاً رغم قوة الصفعات".


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