» إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

08 يونيو 2020 - 05:55 م

قرر قاضى المعارضات بمحكمة العباسية، قبول الاستئناف المقدم من دفاع طالبة كلية الآثار حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ”فتاة التيك توك” وقرر إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

وجاء القرار بعدما تم حبس الطالبة الجامعية حنين حسام، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، حيث تم إخلاء سبيلها مسبقا ولكن استئناف النيابة أرجعها للسجن مرة أخرى.

واتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.