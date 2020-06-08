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مايا خليفة تثير الجدل بمشهد مع فنان مصري شهير

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محمد فضل- متابعات

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مشهد

فنانة

فنان

جدل

مايا خليفة

أثارت ممثلة الأفلام المخلة المعتزل اللبنانية مايا خليفة جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي لانتقادها الدول الإسلامية والرجال العرب ضمن مشهد لها في حلقة من الجزء الثاني من مسلسل "رامي".

وظهرت خليفة في الحلقة بشخصيتها الحقيقية كضيفة شرف، إذ جاءت مشاركتها خلال مشهد جمعها بالفنان الأمريكي ذي الأصول المصرية رامي يوسف، قالت فيه إنه تم منعها من دخول لبنان والشرق الأوسط بسبب تهديدات تلقتها من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وزعمت أن "الإحصائيات ونسب المشاهدة تقول إن الرجال الذين يهاجمونها هم أكثر من يشاهدون أفلامها الإباحية.. وأن الدول الإسلامية تستهلك الإباحية أكثر من أي دولة أخرى".

وتسبب المشهد بردود فعل غاضبة، حيث اتهم البعض خليفة بالكذب والمبالغة، بينما رأى البعض الآخر أن ما قالته واقع لا يمكن التغاضي عنه.

وتدور أحداث مسلسل "رامي"، حول شاب من أصول مصرية يعيش في أمريكا، ويواجه صراعا بسبب ديانته وتقاليده الشرقية المختلفة عن الحياة لدى الغرب.

ويشارك رامي يوسف العديد من الوجوه المصرية، على رأسهم عمرو واكد، وشادي ألفونس، الذي تربطه علاقة صداقة قوية مع رامي.



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