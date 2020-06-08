مارجريت عازر: المرأة تعيش عصرها الذهبي فى عهد الرئيس السيسي

قالت النائبة مارجريت عازر إن العصر الذهبي للمرأة المصرية هو عصر الرئيس السيسي بداية من تطبيق المساواة والعدل.
وأضافت خلال لقائها مع الا?علامية عزة مصطفى، في تغطية خاصة تقدمها قناة «صدى البلد» بمناسبة مرور 6 سنوات على تولي الري?يس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، أنه تم تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا ويوجد 70 نائبة من خلال الانتخابات في البرلمان وهناك 25 من الوزارات سيدات وهذا لم يحدث من قبل تولي الرئيس السيسي.
وتابعت أنه تم تمكين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرات مستورة وحل مشاكل الغارمات والمبادرات الصحية.