"فوق الركبة".. ياسمين صبري تثير الجدل بفستان مفتوح

08 يونيو 2020 - 07:32 م

أثارت الفنانة ياسمين صبري، الجدل بصورة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان أزرق طويل ومفتوح من الأمام حتى فوق الركبة، وعلقت على الصورة برمز القلب الأزرق.

يأتي هذا بعد الشائعات التي لاحقتها مؤخرًا حول حملها، وانتظارها مولودها الأول من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وخاضت ياسمين صبري، الموسم الرمضاني 2020 بمسلسلها الجديد "فرصة تانية" الذي عرض حاليا على شاشة قناة الـ سي بي سي وحقق نجاحا كبيرا جدًا.

وشارك في بطولة مسلسل فرصة تانية احمد مجدي، ايتن عامر، هبه مجدي، دياب، ادوارد ومن اخراج مرقس عادل.