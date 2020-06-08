» الصحة العالمية: وضع كورونا أصبح سيئًا والكمامة ليست واقية

ناشدت منظمة الصحة العالمية، دول العالم، بعدم التخلي عن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، لافتةً إلى أن الوضع أصبح أكثر سوءًا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: «بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الوباء ، ليس هذا هو الوقت المناسب لأي دولة لرفع قدمها عن الدواسة”، حسبما أفادت وكالة رويترز الإخبارية.

وأكد "غيبريسوس" الاثنين، أن ارتداء الكمامات فقط، لن يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع، أن المنظمة، أكدت في آخر تحديث لتوجيهاتها الصحية اليوم الجمعة على أن الكمامة ليست سوى واحدة من مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تقلل من خطر انتقال الفيروس، ويجب ألا تعطي إحساسا زائفا بالحماية.