«التعليم» تكشف نظام الطلاب في امتحانات الثانوية العامة

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قال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، إن ما حدث في الدور الأول سيتم في الدور الثاني بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع.

وأضاف حجازي، أن طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة سوف يتم قبولهم في الكليات بنفس درجة التنسيق التي تعلنها وزارة التعليم العالي في الدور الأول.

وكانت قد جاءت تساؤلات عده حول كيفية تعامل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع هؤلاء الطلاب الذين سوف تجبرهم الظروف بدخول الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، مثل " الطالب الذي يمرض بالكورونا، أو الذين يكتشفون أنه مريض ولو حتى بارتفاع درجات الحرارة أثناء الكشف عليه قبل دخوله اللجنة، أو الطالب المخالط لأحد مرضى الكورونا، أو الطالب الذي يسكن في منطقة تم اعلان عزلها بسبب زيادة حالات مرضى الكورونا بها".


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