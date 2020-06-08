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لم يكمل 16 عامًا.. اعتقال فتى 191 مرة

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كلبش
كلبش
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الطيب حسين

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن واقعة طريفة بطلها فتى بريطاني، حيث ذكرت تعرضه للاعتقال 191 مرة قبل بلوغه 16 عامًا.

كما ذكرت أنه تم اعتقال فتى آخر 151 مرة، ولم يكن قد أكمل عامه الـ17 بعد.

وتسبب الثنائي في إزعاج كبير لشرطة مقاطعة نورثومبريا شمال شرقي إنجلترا.

وتم تداول المعلومات ضمن تقرير يتحدث عن إساءات للأطفال ظهرت للعلن عقب تحقيق خاص بـ"حرية المعلومات".

وتبين وجود مشكلات مماثلة في مقاطعة أخرى، حيث تم اعتقال أربعة فتيان بجنح متكررة أكثر من 50 مرة، أحدهم تم اعتقاله وكان عمره 11 عاما.

وفي مقاطعة وست يوركشير تم اعتقال شاب 63 مرة، بما في ذك 13 مرة بتهمة الاعتداء العنيف، وكذلك في مقاطعة ساوث ويلز تم اعتقال شاب 75 مرة.

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