» دولة آسيوية تعلن عودة حركة الطيران إلى مصر

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عودة حركة الطيران

أعلنت شركة العربية للطيران، اليوم الأثنين، في بيان لها تسيير رحلات عودة جديدة من الشارقة إلى مصر، لنقل المواطنين المصريين إلى وطنهم.

وأضافت الشركة أن رحلات العودة الخاصة ستقلع من مطار الشارقة الدولي إلى مطار القاهرة الدولي ومطار برج العرب بالاسكندرية بين 11 و 16 يونيو الجاري، وذلك بحسب ما  ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأكدت”العربية للطيران” التزامها بدعم طلبات تسيير الرحلات الخاصة الإضافية وتواصل الشركة التنسيق عن كثب مع السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الصدد.

أكد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، على أن الدولة قامت بمساندة قطاع الطيران بشكل كبير، في الفترة الماضية ؛ وذلك لتدارك حجم الخسائر الكبيرة التى لحقت به بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال “منار” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، إن عودة حركة الطيران قرار سيادى يحدده رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تعود حركة التشغيل خلال عدة أسابيع.


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