تقارير تكشف موعد مباريات الأهلي والزمالك في أبطال إفريقيا

كشف تقارير صحفية مغربية، عن موعد مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية الافريقية.

وذكر موقع "le360" المغربي ، ان لجنة الاندية التابعة لـ "الكاف" ، ستتجمع غدا عبر الفيديو لآعلان المواعيد الرسمية لمباراتي الزمالك والرجاء والاهلي والوداد وباقي المباريات فى الكونفدرالية الافريقية.

وشدد الموقع، علي انه سيتم خلال هذا الاجتماع وضع سيناريوهات قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، قبل ان طرحها علي لجنة الطوارئ فى الكاف للتصديق عليه.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، قد طرح سيناريوهين مختلفين لمواعيد مباريات دور نصف النهائي ، وجاء كالاتي:

وجاء السيناريو الأول، بأن تقام مباريات الذهاب في الفترة من 31 يوليو -1-2 أغسطس، على أن تقام مباريات العودة يومي 7-8 - 9 أغسطس المقبل ، اما النهائي سيكون فى أواخر نفس الشهر وسيكون 28.

أما السيناريو الثاني، فتقام مباريات الذهاب أيام 4-5-6 سبتمبر، على أن تقام مباريات العودة أيام 11-12-13 سبتمبر ، أما النهائي سيكون فى نهاية ذات الشهر وسيكون يوم 25.