  • الإثنين 08 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شيرين غيث

من هي المخرجة شيرين غيث التي توفيت اليوم؟

وزيرة الصحة

إصابات كورونا تواصل الصعود..تعرف على الإصابات والوفيات

أرشيفية

عاجل.. قتلى وجرحى في انفجار بتركيا

السيسي وميركل

الرئيس يبحث "قضية الساعة" مع «ميركل»

سد النهضة

سد النهضة.. السودان يفاجئ إثيوبيا

كورونا

أول دولة عربية تعلن السيطرة على "كورونا"

السعودية

وفاة ثاني إعلامي سعودي خلال 48 ساعة

آبي أحمد

"آبي أحمد": "اتخذنا قرار بشأن سد النهضة لا رجعة فيه"

محمد صلاح

السادس عالميًا.. «صلاح» في صدارة الأغلى بهذا الرقم

الإفتاء: يجوز التعجيل بالزكاة للمتضررين من كورونا

الإفتاء عن "فتح القسطنطينية": لا علاقة لأردوغان به

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين

مال وأعمال

الذهب
الذهب
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

5 جنيهات.. أسعار الذهب تواصل الهبوط في ختام التعاملات

#

تراجع كبير في سعر الذهب اليوم الثلاثاء

#

تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين

#

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين

سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين.

وانخفض سعر الجرام الواحد 4 جنيهات، مقارنة بأسعار الأحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا اليوم 772 جنيهًا مقابل 776 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 662 جنيهًا.

 وبلغ عيار 24 نحو 882 جنيهًا.

وسجل الجنيه الذهب 6184 جنيها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» لماذا تم تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه؟
» مستشار الرئيس: طرح 2 مليار جرعة من لقاح كورونا
» دولة آسيوية تعلن عودة حركة الطيران إلى مصر
» الإمارات: 568 إصابة جديدة بـ"كورونا"
» الصحة العالمية: وضع كورونا أصبح سيئًا والكمامة ليست واقية
» تسجيل 65 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا
» إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه
» رفع حظر التجول في كامل أنحاء تونس
» تفاصيل القبض على مدرب "داعش" في العراق
» الإفتاء عن "فتح القسطنطينية": لا علاقة لأردوغان به

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية