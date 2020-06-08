تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين

08 يونيو 2020 - 09:49 م

سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين.



وانخفض سعر الجرام الواحد 4 جنيهات، مقارنة بأسعار الأحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا اليوم 772 جنيهًا مقابل 776 جنيهًا، أمس.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 662 جنيهًا.



وبلغ عيار 24 نحو 882 جنيهًا.



وسجل الجنيه الذهب 6184 جنيها.