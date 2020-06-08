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طقس حار.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

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الطيب حسين

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شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس غد الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا، مع شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري لطيف على السواحل الشمالية نهارا، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلا، حار نهارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على كليهما.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 20
الإسكندرية 28 22
وادي النطرون 33 20
طنطا 33 20
شبين الكوم 34 20
دمنهور 33 21
بلطيم 27 22
مطروح 26 21
السلوم 36 22
سيوة 33 23
بورسعيد 27 23
دمياط 27 22
الزقازيق 33 21
المنصورة 34 22
الإسماعيلية 34 20
السويس 34 21
العريش 28 18
رفح 27 18
راس سدر 35 23
نخل 35 17
نويبع 36 25
طابا 35 19
كاترين 30 18
الطور 35 22
شرم الشيخ 37 27
الغردقة 37 26
مرسى علم 36 27
الفيوم 36 23
بني سويف 36 23
المنيا 36 23
أسيوط 37 24
سوهاج 37 25
قنا 41 26
الأقصر 42 27
أسوان 44 29
إدفو 44 29
أبوسمبل 43 27
الوادي الجديد 41 28
شلاتين 37 28
أبورماد 35 26
حلايب 34 27
رأس حدربة 34 28

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