"هريدي": السياسة الخارجية المصرية تقف على أرض صلبة

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قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في كافة اجتماعات مجموعة العشرين المتعلقة بالقارة الأفريقية خلال السنوات الماضية.
وتابع هريدي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، في تغطية خاصة على قناة صدى البلد: «تحركات الرئيس الخارجية لم تكن في إطار الدبلوماسية الثنائية فقط خلال السنوات الماضية بل متعددة الأطراف».
وأضاف: «سياسة مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت محاربة الإرهاب والفكر المتطرف ودعم الدولة الوطنية ومساندة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلا عن تعزيز الشراكات بين دول العالم الثالث والدول المتقدمة والمؤسسات الدولة الاقتصادية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي»، مشيرا إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي عملت على تمكين المرأة والشباب.
وتابع «السياسة الخارجية المصري تقف على أرض صلبة واستعادت قوتها وتأثيرها، بدليل إجراء اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإيطالي والرئيس السيسي عقب مبادرة إعلان القاهرة حول ليبيا».

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