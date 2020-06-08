"الكهرباء": الثلاثاء إعلان التحريك قبل الأخير للأسعار

08 يونيو 2020 - 10:10 م

قال د.أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إن خطة إعادة هيكلة الأسعار بالنسبة للكهرباء تسير منذ سنوات لتقليل الفجوة بين التكلفة والإيرادات وتم وضع خطة على مدار 5 سنوات.



وأضاف خلال لقائه مع الأعلامية عزة مصطفى، في تغطية خاصة تقدمها قناة «صدى البلد» بمناسبة مرور 6 سنوات على تولي الري?يس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، إن الزيادة التي سيتم الإعلان عنها غدا في مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء ستكون قبل الأخيرة.

وتابع حمزة أن الأسعار سيتم الإعلان عنها غدا ولا صحة لما يتردد من أسعار حاليا أو نسب وأن الأسعار التي سيتم إعلانها ستشمل كل القطاعات المنزلية والتجارية.