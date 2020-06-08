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أحمد موسى: منذ 6 سنوات كنا أمام حدث تاريخي

الحياة السياسية

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر شهدت حدثا تاريخيا في مثل هذا اليوم منذ 6 سنوات حينما أدى الرئيس السيسي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.
وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الرئيس السيسي حقق إنجازات على مدار السنوات الست الماضية، منذ 2014 وحتى الآن البلد لم تتوقف».
وحول مبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا قال موسى «عواصم الدول الكبرى تدعمنا ابتداء من الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا، فضلا عن الدول العربية»، مردفا «من سيرفض مبادرة هدفها السلام وإسكات البنادق سوى الإخوان وقطر وتركيا وفايز السراج».
وأكمل «أردوغان مجرم حرب ويرتكب جرائم بقتل أطفال ومدنيين في ليبيا»، مشيرا إلى أن 20 ألف ليبي نزحوا عن منازلهم خلال الأيام الماضية بسبب جرائم أردوغان.
وأطلق موسى هاشتاج أردوغان مجرم حرب، مطالبا الجمهور بالتفاعل معه.

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