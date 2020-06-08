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"تاج الدين": مصر تجري اتصالات للحصول على لقاح كورونا

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المصريون ـ متابعات

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نتائج تجارب لقاح كورونا على البشر تظهر في يونيو

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار ري?يس الجمهورية لشو?ون الصحة، ا?ن هناك 150 محاولة للتوصل ا?لى لقاح لفيروس كورونا، متوقعا ا?ن يتم الا?علان عن نتاي?ج ا?يجابية بشا?ن لقاح جامعة ا?كسفورد قريبا كونه حقق نتاي?ج ا?يجابية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الا?علامي ا?حمد موسى، ببرنامج «على مسو?وليتي» على قناة صدى البلد «تم الا?علان عن خطة لطرح 2 مليار جرعة من لقاح ا?كسفورد حتى 2021، حيث سيتم ا?نتاج 400 مليون كمرحلة ا?ولية»، مشيرا ا?لى ا?نه يتم تجربة اللقاح على ا?لف شخص من مختلف العمر.
وا?ضاف «شركة استرا زينيكا العملاقة هي التي ستنتج الدواء بالتعاون مع ا?كسفورد حيث لن تجني منها ا?رباح ومن المتوقع ا?ن يكون ا?ول ا?نتاج في سبتمبر 2020»، لافتا ا?لى ا?ن لقاح سيكون في شكل حقن.
وا?وضح ا?ن الشركة ا?كدت ا?ن اللقاح سيوزع على العالم بصورة عادلة، مشيرا ا?لى ا?ن مصر بدا?ت ا?جراء اتصالات للحصول على اللقاح قريبا. وا?ردف «نسعى ا?ن سيكون لمصر حصة من اللقاح بمجرد طرحه بالا?سواق في مختلف دول العالم».

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