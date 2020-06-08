» مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن إنتاج لقاح كورونا

08 يونيو 2020 - 10:40 م

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية أن التطعيم المنتظر ضد فيروس كورونا والذي ستحصل عليه مصر هو الملجأ الأساسي للسيطرة على الأوبئة.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأولوية ستكون للحالات الحرجة وفقا للكمية التي ستحصل عليها الدولة وأن الجرعة الأولى ستكون 400 مليون جرعة والثانية 2 مليار جرعة مؤكدا أن نسبة نجاح اللقاح تصل إلى 80 أو 90 % مؤكدا أن شركة استرا زينيكا العملاقة هي التي ستنتج اللقاح بالتعاون مع أكسفورد حيث لن تجني منها أرباح ومن المتوقع أن يكون أول إنتاج في سبتمبر 2020، لافتا إلى أن لقاح سيكون في شكل حقن.



وتابع أنه بعد العرض على السيد الرئيس يتم حاليا التنسيق لتصنيع اللقاح في مصر والرئيس يولي اهتماما كبيرا وهناك اتصال بالشركة المنتجة للحصول على الكمية وهي شركة تعمل في مصر منذ فترة بحيث يتم السير في اتجاهين الحصول على جزء من الدفعة الأولى والعمل على التصنيع في مصر.



وأشار إلى أن وجود حالات إصابات جماعية في الأسر برجع إلى ما تم خلال الاسبوع الاخير من رمضان وفي العيد من زيارات عائلية كبيرة وتجمعات ضخمة أدت إلى الانتشار العائلي ولابد من اتباع الاجراءات الوقائية في نطاق العائلات.



وأوضح أن الوضع في مصر يسير أفقيا ولا نعاني من القفزات الرأسية وهناك حالات كبيرة تعالج في المنزل مؤكدا وجود خطط من جانب الدولة للتعامل مع ارتفاع الأرقام.



وأردف أن المستشفيات تعالج الحالات الصعبة في ظل نجاح تجربة العزل المنزلي للحالات البسيطة ويتم زيادة طاقة الاستيعاب باستمرار وتم تجهيز المستشفيات الجامعية وزيادة عدد المستشفيات التي تستقبل الحالات.

