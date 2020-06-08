  • الإثنين 08 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تاج الدين

"تاج الدين": مصر تجري اتصالات للحصول على لقاح كورونا

وزير الكهرباء

"الكهرباء": الثلاثاء إعلان التحريك قبل الأخير للأسعار

الحج

بشرة خير.. السعودية تسمح بالحج بهذه الشروط

شيرين غيث

من هي المخرجة شيرين غيث التي توفيت اليوم؟

وزيرة الصحة

إصابات كورونا تواصل الصعود..تعرف على الإصابات والوفيات

أرشيفية

عاجل.. قتلى وجرحى في انفجار بتركيا

السيسي وميركل

الرئيس يبحث "قضية الساعة" مع «ميركل»

سد النهضة

سد النهضة.. السودان يفاجئ إثيوبيا

كورونا

أول دولة عربية تعلن السيطرة على "كورونا"

السعودية

وفاة ثاني إعلامي سعودي خلال 48 ساعة

"تاج الدين": التبرع ببلازما الدم زكاة عن المتعافين

الحياة السياسية

الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الأزهر عن بيع "بلازما" المتعافين من كورونا: حرام

#

حقن رجاء الجداوي بعلاج ثوري لتسريع تعافيها من كورونا

#

3 شروط لتبرع ببلازما الدم لعلاج مصابي كورونا

#

تعرف على شروط تبرع المتعافين ببلازما الدم لعلاج كورونا

قال د.محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية إن بلازما الدم تجمع بطريقة علمية وصحية أمنة وتستخدم بأساليب علمية.
وطالب خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، من المتعافين بفيروس كورونا بالتبرع ببلازما الدم حتى يتم استخدامها في علاج مرضى فيروس كورونا.
وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين أن المرضى المتعافين من فيروس كورونا عندما يتبرعوا ببلازما الدم هو زكاة عن صحتهم وجزء من رد الجميل للدولة التي اهتمت بهم حتى يتعافوا من الوباء.
وأشار مستشار الرئيس إلى أنه لا يوجد فرق بين الحصول على العدوى والمرض بمعنى أن يظهر المرض على البعض ولا يظهر على البعض الآخر رغم تعرضهم للعدوى وفي بعض الحالات يظهر فقدان حاستي الشم والتذوق ولكن سرعان ما يعودا فور التعافي، كاشفا أن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الأكثر تأثرا بفيروس كورونا.
وحول اتخاذ إجراءات إضافية قال الدكتور محمد عوض تاج الدين إن الموضوع الخاص بذلك الأمر يدرسه بكل عناية وحرص شديد من أجل مصلحة الدولة والمواطن فالهدف الأساسي هو صحة وحياة الإنسان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن إنتاج لقاح كورونا
» لماذا تم تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه؟
» مستشار الرئيس: طرح 2 مليار جرعة من لقاح كورونا
» دولة آسيوية تعلن عودة حركة الطيران إلى مصر
» الإمارات: 568 إصابة جديدة بـ"كورونا"
» الصحة العالمية: وضع كورونا أصبح سيئًا والكمامة ليست واقية
» تسجيل 65 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا
» إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه
» رفع حظر التجول في كامل أنحاء تونس
» تفاصيل القبض على مدرب "داعش" في العراق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية