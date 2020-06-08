"سعفان" يكشف عن آخر الإجراءات مواجهة كورونا

08 يونيو 2020 - 11:10 م

قال د.محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العامل المصري قادر على التحدي مهما كانت الصعوبات والمعوقات، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية هي أكفأ عمالة على مستوى العالم إذا توافرت لها القدرة والإمكانيات.



وأوضح "سعفان"، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، والمذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أن العالم يُعاني من جائحة فيروس كورونا والتي تُعد من أكبر الكوارث التي أثرت على العالم حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن هناك محاولات عديدة لمحاولة السيطرة على هذا الفيروس دون الوصول إلى علاج مما يزيد من صعوبة الأمر على الدول.



وأشار وزير القوى العاملة إلى أن هناك تأثيرًا اقتصاديًا شديدًا على كافة دول العالم جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، منوهًا بأن ما مرت به مصر من إصلاحات اقتصادية منذ عام 2014 أعطاها القدرة على مجابهة هذا الأمر والتصدي للفيروس الخطير.

