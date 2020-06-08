الصحة العالمية: كورونا يتفاقم والوضع يزداد سوءا

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حذرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من التراخى في الاجراءات الوقائية بعد أن خففت عدة دول بالعالم من القيود الوقائية التي اتخذت منذ أشهر لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس القاتل الذي أودى بحياة قرابة 400 ألف شخص على مستوى العالم، وأصاب 6.782.890 في 196 دولة حتى اليوم.
وحثت منظمة الصحة دول العالم على مواصلة جهودها لاحتواء فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الوباء يتفاقم عالميا ولم يبلغ بعد ذروته في أمريكا الوسطى.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس خلال مؤتمر صحفى في جنيف أن الوضع يتحسن في أوروبا، إلاّ أنه يزداد سوءا عالميا، مشيرا إلى أن الوقت ليس مناسبا للحد من جهود مكافحة الفيروس في أي دولة بالعالم.

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