» تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

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المصريون ـ متابعات

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كشف مصدر بمستشفى أبوخليفة للعزل استقرار حالة الفنانة رجاء الجداوي التي تتلقى العلاج بالمستشفى، وأنها بدأت تتحسن بعد استخدام طريقة حقن البلازما من متعافين من كورونا.
وأكد المصدر، أن الفنانة رجاء الجداوي ما زالت في العناية المركزة المستوى الثاني غير الخطير، وأن مناعتها ضعيفة بسبب السن الكبير، بحسب "المصري اليوم".

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