رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يفجر مفاجأة عن الإصابات

09 يونيو 2020 - 12:40 ص

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن المسحات التي تجرى للمشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا" لم يتم إلغائها في البرتوكول الجديد، وتم رفع درجات الاشتباه بالإشاعات المقطعية وبالتالي المسحة مازالت موجودة في التشخيص.



وأكد أن البروتوكول الجديد ألغى المسحة في حالة الخروج والتحسن وهذا ليس إجراءً يخص وزارة الصحة العالمية، بل تعليمات منظمة الصحة العالمية.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن المصاب الذي ظهرت عليه الأعراض وبعد مرور 10 أيام من الإصابة وتماثله للشفاء ليس هناك داعيا لانتظار المسحة ويمكنه المغادرة وبالتالي اؤكد أن المسحة ألغيت فقط في حالات الخروج والتعافي وليس التشخيص.

