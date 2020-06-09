  • الثلاثاء 09 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:00 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

مرتضى منصور: الكاميرات صورت محمود الخطيب في هذا الوضع

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد يثير الجدل بهجومه على مسئول شهير .. فمن هو؟

رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي عن الحالة الصحية لوالدتها: ليس لها من دون الله كاشفة

وائل جمعة

وائل جمعة يحرج قائد الأهلي بتصريحات نارية

المنيسي

المنيسي: قرأت في علم النفس إن الراجل ميصحش يقول على نفسه دكر

كورونا في المغرب

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يفجر مفاجأة عن الإصابات

كورونا في مصر

مستشار الرئيس: هذا هو السبب الحقيقي لارتفاع أعداد كورونا

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتبرع بالبلازما

كورونا في مصر

الصحة العالمية: كورونا يتفاقم والوضع يزداد سوءا

تاج الدين

"تاج الدين": مصر تجري اتصالات للحصول على لقاح كورونا

ابنة رجاء الجداوي عن الحالة الصحية لوالدتها: ليس لها من دون الله كاشفة

الصفحة الأخيرة

رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

أطباء بمستشفى العزل يسربون مفاجأة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

#

ابنة رجاء الجداوي ترد على أنباء وفاة والدتها: ادعو لها

#

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات جديدة عن صحتها

#

مصادر داخل مستشفى العزل تفجر مفاجأة محزنة عن رجاء الجداوي

رجاء الجداوي

كشفت أميرة مختار - ابنة الفنانة رجاء الجداوي - تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت أميرة في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" بعد سؤال الكثير من متابعيها عن صحة والدتها: يارب ترجعي بالسلامة يا أمي .. هي مازالت في الرعاية المركزة وعلى جهاز السباب .. بس ألف حمد وشكر على كل حال .. ليس لها من دون الله كاشفة .

وأضافت: يارب اشفي أمي واشفي كل مريض وارفع عنا الوباء والبلاء .. ربنا يريح قلبك و يسعدك ويشفيكي ويبارك في صحتك وعافيتك ويقومك بالسلامة يا أمي ويقويكي انتي وكل مريض.

وتابعت: ربنا يبارك في الأطباء وهيئة التمريض ويعينهم على تحمل هذه المحنة والوقت العصيب الذي يمرون به ويجازيهم الله عنك يا أمي وعن كل مريض كل خير.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا نهاية شهر مايو الماضي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مفاجأة وراء وفاة المخرجة شيرين غيث
» الأهلي: الزمالك هو النادي الوحيد اللي شايف 12 دوري أكبر من 41 دوري
» تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي
» مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن إنتاج لقاح كورونا
» لماذا تم تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه؟
» مستشار الرئيس: طرح 2 مليار جرعة من لقاح كورونا
» دولة آسيوية تعلن عودة حركة الطيران إلى مصر
» الإمارات: 568 إصابة جديدة بـ"كورونا"
» الصحة العالمية: وضع كورونا أصبح سيئًا والكمامة ليست واقية
» تسجيل 65 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية