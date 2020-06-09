ابنة رجاء الجداوي عن الحالة الصحية لوالدتها: ليس لها من دون الله كاشفة

09 يونيو 2020 - 07:01 ص

كشفت أميرة مختار - ابنة الفنانة رجاء الجداوي - تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا.



وقالت أميرة في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" بعد سؤال الكثير من متابعيها عن صحة والدتها: يارب ترجعي بالسلامة يا أمي .. هي مازالت في الرعاية المركزة وعلى جهاز السباب .. بس ألف حمد وشكر على كل حال .. ليس لها من دون الله كاشفة .



وأضافت: يارب اشفي أمي واشفي كل مريض وارفع عنا الوباء والبلاء .. ربنا يريح قلبك و يسعدك ويشفيكي ويبارك في صحتك وعافيتك ويقومك بالسلامة يا أمي ويقويكي انتي وكل مريض.



وتابعت: ربنا يبارك في الأطباء وهيئة التمريض ويعينهم على تحمل هذه المحنة والوقت العصيب الذي يمرون به ويجازيهم الله عنك يا أمي وعن كل مريض كل خير.



وكانت الفنانة رجاء الجداوي اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا نهاية شهر مايو الماضي.

