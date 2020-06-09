حفل زفاف أعلي "لورد"..و مسئولة : الكل هرب

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فض حفل زفاف بالأقصر بسبب كورونا

حفل زفاف

الإبراشي

المنصورة

الأولى

كورونا

كشفت سوسن يوسف، رئيس مركز مدينة المنصورة، تفاصيل إقامة حفل الزفاف أعلي أحد "اللوادر" بالمدينة، قائلة:"تم فضه على الفور، والقبض على صاحب اللودر وأبنه الذي كانت تجمعهم علاقة قرابة بالعريس".

وأضافت "يوسف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، قائلة :" ، معقبة: "أول ما الشرطة وصلت نزلهم والكل هرب".

وتابعت :" فلسفة صاحب اللودر في حمل العريس والعروسة هو سرعة الهروب بهما عندما تأتي الشرطة، معقبة: "تفكيره هداه لكدا.. ولكن لما جات الشرطة نزلهم وهربوا.. والواقعة كانت مفاجئة لنا لأنها المرة الأولى التي نرى فيها ذلك".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 414 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.

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