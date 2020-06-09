مرتضى منصور: الكاميرات صورت محمود الخطيب في هذا الوضع

09 يونيو 2020 - 07:38 ص

شن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - هجوما شرسا على محمود الخطيب - رئيس الأهلي - بعد حلقة "ملك وكتابة" التي أذيعت على قناة النادي وهاجمت رئيس الزمالك بضراوة.



وقال "مرتضى" في مداخلة مع قناة ناديه: مرتضى منصور: الناس دي أخدت هدايا وأموال من تركي آل الشيخ لنفسهم وما دخلوهاش النادي، كاميرات الفندق مصوراك يا خطيب وأنت نازل من عند تركي بشنط الفلوس .



وأضاف: أنا لم أسب أحد يا خطيب، فقط طرحت بعض الأسئلة، منها الأموال التي تقاضيتها من تركي آل الشيخ، وكل ما طلبته هو أن تجاوب على اسئلتي، وأتمنى أن تخرج وتكذبني في هذا الأمر.

