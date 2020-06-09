  • الثلاثاء 09 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:00 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

مرتضى منصور: الكاميرات صورت محمود الخطيب في هذا الوضع

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد يثير الجدل بهجومه على مسئول شهير .. فمن هو؟

رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي عن الحالة الصحية لوالدتها: ليس لها من دون الله كاشفة

وائل جمعة

وائل جمعة يحرج قائد الأهلي بتصريحات نارية

المنيسي

المنيسي: قرأت في علم النفس إن الراجل ميصحش يقول على نفسه دكر

كورونا في المغرب

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يفجر مفاجأة عن الإصابات

كورونا في مصر

مستشار الرئيس: هذا هو السبب الحقيقي لارتفاع أعداد كورونا

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتبرع بالبلازما

كورونا في مصر

الصحة العالمية: كورونا يتفاقم والوضع يزداد سوءا

تاج الدين

"تاج الدين": مصر تجري اتصالات للحصول على لقاح كورونا

مرتضى منصور: الكاميرات صورت محمود الخطيب في هذا الوضع

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مرتضى: مكنتش هعمل مداخلات الليلة بس طلعت مخصوص عشان أرد على هذا الشخص

#

مرتضى منصور: إحنا مش في محل كشرى

#

مرتضى منصور يفتح النار على مجلس "الخطيب"

#

مرتضى منصور: انتظروا مفاجأة في قضية النقاز

مرتضى منصور

الخطيب

شن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - هجوما شرسا على محمود الخطيب - رئيس الأهلي - بعد حلقة "ملك وكتابة" التي أذيعت على قناة النادي وهاجمت رئيس الزمالك بضراوة.

وقال "مرتضى" في مداخلة مع قناة ناديه: مرتضى منصور: الناس دي أخدت هدايا وأموال من تركي آل الشيخ لنفسهم وما دخلوهاش النادي، كاميرات الفندق مصوراك يا خطيب وأنت نازل من عند تركي بشنط الفلوس .

وأضاف: أنا لم أسب أحد يا خطيب، فقط طرحت بعض الأسئلة، منها الأموال التي تقاضيتها من تركي آل الشيخ، وكل ما طلبته هو أن تجاوب على اسئلتي، وأتمنى أن تخرج وتكذبني في هذا الأمر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مفاجأة وراء وفاة المخرجة شيرين غيث
» الأهلي: الزمالك هو النادي الوحيد اللي شايف 12 دوري أكبر من 41 دوري
» تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي
» مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن إنتاج لقاح كورونا
» لماذا تم تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه؟
» مستشار الرئيس: طرح 2 مليار جرعة من لقاح كورونا
» دولة آسيوية تعلن عودة حركة الطيران إلى مصر
» الإمارات: 568 إصابة جديدة بـ"كورونا"
» الصحة العالمية: وضع كورونا أصبح سيئًا والكمامة ليست واقية
» تسجيل 65 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية