ساعات وما وعد به الرئيس سترونه على أرض الواقع

09 يونيو 2020 - 07:57 ص

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن بيان القاهرة حظي بترحيب الدول الكبرى، معقبًا: "اتصال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد نجاح المبادرة المصرية، لأنها أساس الحل في ليبيا".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، المبادرة ستكون أساس إنهاء الحرب في ليبيا، والوصول إلى دولة مدنية حديثة خالية من الميليشيات والمرتزقة الأجانب إلى جانب التمثيل العادل لكل الأقاليم الليبية".



وتابع: "خلال الساعات القليلة المقبلة سيكون هناك تصورات تنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع، مردفا: "الأمم المتحدة ستدخل بها بشكل كبير وواضح".



وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية المشتعلة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، محذرا من التمسك بالحل العسكري للأزمة الليبية.

