الدولار يواصل تراجعه ويسجل هذا الرقم

09 يونيو 2020 - 08:57 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9 يونيو حالة من الاستقرار حيث سجل 16.20 جنيه متراجعا بمقدار 3 قروش عن معاملات أمس الصباحية.

وسجل الدولار في البنك المركزي 16.14 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.24 جنيه، وسجل في بنك مصر 16.13 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.23 جنيه.

كما سجل في البنك الأهلي المصري 16.13 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.23 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 16.15 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.25 جنيه.