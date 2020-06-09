  • الثلاثاء 09 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:59 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مستشار بن زايد: "العين بصيرة واليد قصيرة"

هل اقتربت نهايته.. مستشار بن زايد يصف تدوينات مسئول كبير بالصبيانية

ضاحي خلفان: الحل في غزو عربي لقطر

ضاحي خلفان: الأقصى للمسلمين.. والأرض مختلف عليها

مقتل عريس برصاصة والده

هزت دولة عربية.. مقتل عريس برصاصة والده في حفل الزفاف

صورة من الحفل

حفل زفاف أعلي "لورد"..و مسئولة : الكل هرب

الإعلامي عمرو أديب

أديب :"كلو العيش للآخر الأيام الجاية هتبقي صعبة"

فتح المساجد بدولة خليجية بعد إغلاق 3 شهور

فتح المساجد بدولة خليجية بعد إغلاق 3 شهور

الدولار

الدولار يواصل تراجعه ويسجل هذا الرقم

سيد عبد الحفيظ

عبد الحفيظ: واحد بيتعامل مع مرتضى وبندق..عايزه يتقارن بصالح سليم ازاي؟

مرتضى منصور

مرتضى منصور: الكاميرات صورت محمود الخطيب في هذا الوضع

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد يثير الجدل بهجومه على مسئول شهير .. فمن هو؟

فنان شهير يقتل سائق شاحنة في حادث مرور

مال وأعمال

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

النيابة الكويتية تحقق مع فنان شهير في فيديو فاضح

#

فنان شهير :"أنا مش إخوان وتعلمت في مدرسة رهبان"

#

فنان شهير: رفضت المشاركة في مسلسل عادل إمام لهذا السبب

#

فنان شهير يتغزل في زوجته على الهواء: توفر كل ما يلزم لإسعادي

روسيا

شاحنة

ممثل شهير

حادي مروري

شهدت ساحة سمولينسكايا بوسط موسكو حادثا مروريا ارتكبه الممثل الروسي الشهير ميخائيل يفريموف، وراح ضحيته سائق شاحنة روسي.

وأثبتت كاميرات الطريق خطأ الممثل حيث كان يقود سيارة "جيب جراند شيروكي، بسرعة كبيرة جدا وانحرف علي الطريق الذي يسير فيه لينحرف للطريق المعاكس ويصدم سيارة الشحن الصغيرة، ما أصاب السائق بارتجاج في الدماغ وكسور مختلفة ليلقي حتفه بمجرد وصوله إلى المستشفى، حسبما نشرت "سبوتنيك".

ويظهر الممثل الشهير في مقطع الفيديو وهو في حالة ثمالة شديدة وهو لا يدرك ما حجم الحادثة التي ارتكبها.

جدير بالذكر أنه في البداية وجه له قضية جنائية بانتهاك قواعد المرور في حالة الثمالة مما سبب أذى جسديا للآخرين وعقوبتها 7 سنوات السجن ليتم تبديلها بعد مقتل السائق و استبداله بمادة أشد تصل فيها العقوبة إلى 12 سنة سجنا. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "صد ركلات" حارس مرمى شهير يحتفل بزفافه مع عروسه
» فنان شهير يقتل سائق شاحنة في حادث مرور
» عبد الحفيظ: واحد بيتعامل مع مرتضى وبندق..عايزه يتقارن بصالح سليم ازاي؟
» رسالة غامضة من "شوبير" بعد كشف قيمة عقد نجله في الأهلي
» إعلامية شهيرة: بيقولولي "انتي رد سجون" وبعاني من قلة الرزق
» مفاجأة وراء وفاة المخرجة شيرين غيث
» الأهلي: الزمالك هو النادي الوحيد اللي شايف 12 دوري أكبر من 41 دوري
» تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي
» مستشار الرئيس يزف بشرى سارة بشأن إنتاج لقاح كورونا
» لماذا تم تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه؟
» مستشار الرئيس: طرح 2 مليار جرعة من لقاح كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية