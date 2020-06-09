» فنان شهير يقتل سائق شاحنة في حادث مرور

09 يونيو 2020 - 09:43 ص

شهدت ساحة سمولينسكايا بوسط موسكو حادثا مروريا ارتكبه الممثل الروسي الشهير ميخائيل يفريموف، وراح ضحيته سائق شاحنة روسي.

وأثبتت كاميرات الطريق خطأ الممثل حيث كان يقود سيارة "جيب جراند شيروكي، بسرعة كبيرة جدا وانحرف علي الطريق الذي يسير فيه لينحرف للطريق المعاكس ويصدم سيارة الشحن الصغيرة، ما أصاب السائق بارتجاج في الدماغ وكسور مختلفة ليلقي حتفه بمجرد وصوله إلى المستشفى، حسبما نشرت "سبوتنيك".

ويظهر الممثل الشهير في مقطع الفيديو وهو في حالة ثمالة شديدة وهو لا يدرك ما حجم الحادثة التي ارتكبها.

جدير بالذكر أنه في البداية وجه له قضية جنائية بانتهاك قواعد المرور في حالة الثمالة مما سبب أذى جسديا للآخرين وعقوبتها 7 سنوات السجن ليتم تبديلها بعد مقتل السائق و استبداله بمادة أشد تصل فيها العقوبة إلى 12 سنة سجنا.